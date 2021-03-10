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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı

Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı

Vatandaşların camiye gelmesi

Büyük Felaket Helikopter Kaza Helikopter Kazası Helikopter Orgeneral 

-Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların edilmesi
-Genç ve yaşlıların dua etmesi
-Bazı vatandaşların duygusal anlar yaşaması
-Röportaj
-Genel ve detay

( ELAZIĞ )-Bingöl’den Bitlis Tatvan’a giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ında aralarında olduğu askerler de dualarla yad edildi ELAZIĞ

- Elazığ'da Miraç Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri dolduran vatandaşlar, mübarek gecede ellerini semaya açıp dua etti. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu. Camilere gelen vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ibadetlerini eda etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler olunup, salavatlar getirildi.
Geçtiğimiz günlerde Bingöl’den Bitlis Tatvan’a giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ında aralarında olduğu askerler de dualarla yad edildi. Dua edilirken bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı Torunuyla namaz kılmaya geldiğini belirten Cihan Sertkaya, "Allah, her zaman bugünleri nasip etsin. Memleketimizde ise büyük felaketler olduğundan dolayı Allah yardımcımız olsun. Şehitlerimize de Allah rahmet etsin, kalanları da bağışlasın” dedi.
Camiler çok sevdiğini dile getiren küçük Emir’de herkese dua etti. (RY-HİV-
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