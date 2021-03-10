Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

- Kur’an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahiler



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Kırklareli’de Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak, dualar etti namaz kıldı. Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kandil nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti. Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Miraç hadisesi ve Miraç’ın önemi anlatıldı. Kur’an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahiler okunduğu gecede vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak camide namaz kıldı, dualar etti. (HÇ-ÖZ-Y)



loading...