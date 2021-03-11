Miraç Gecesi'ne özel ikram çeşmesinden süt aktı

-Alper Taban ile röportaj



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- Miraç Kandili nedeniyle program düzenleyen İnegöl Belediyesi, İshakpaşa Camii girişinde vatandaşlara İkram Çeşmesinden süt ikramında bulundu. İnegöl Belediyesi Miraç Kandili gecesinde düzenlediği programda, Miraç'ta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in süt istediği rivayetine göre cami cemaatine ve vatandaşlara İkram Çeşmesinden süt ikram ederek, gönülleri ısıttı. Programda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Ak Parti İlçe Teşkilat Üyeleri bir arada yer aldı. Tarihi mekanda bir aradayız Yatsı namazı sonrasında gecenin önemine vurgu yaparak herkesin Miraç Kandilini kutlayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Miraç kandili nedeniyle İshakpaşa camimizde cemaatimizle bir araya geldik. Namazlarımızı eda ettik. Yakın zaman önce üç ayları tebrik etmiştik. Rabbim üç ayları da Regaip kandilini de nasip etti. Bu gece de Miraç Kandilimizi eda ettik. Özel günler ve özel aylardayız. Nihayetinde salgının ve yasakların olduğu ayrıca dikkatli olmamız gereken aylardayız. Ancak bir taraftan da hayatın devam ettiğini, kontrollü bir şekilde yaşamaya devam ettiğimizin hepimiz bilinci içerisindeyiz. Bugün de ilçe başkanımız, çok değerli teşkilat üyelerimiz, kıymetli cemaatimiz ile beraber bu tarihi mekânda bir araya gelmiş olduk. Bir taraftan da bu özel gece sebebiyle ikram çeşmemizden süt ikramında bulunuyoruz. Herkesin Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın. İnşallah bu salgınında son bulmasını temenni ediyorum. Rabbimiz bizleri Beraat gecesine de, Ramazan ayına da, Kadir gecesine de, bayramına da sağlık ve sıhhat içerisinde eriştirmesini diliyorum.’’ dedi.





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