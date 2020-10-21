- Minyatür Bomba Projesi'nde önemli gelişme



- Milli Savunma Bakanlığı, Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi" denildi. (BC-



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