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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Minyatür Bomba Projesi'nde önemli gelişme

- Minyatür Bomba Projesi'nde önemli gelişme

- Paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı, Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi" denildi. (BC-
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