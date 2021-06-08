- Miniklerin ‘Sıfır Atık’ defilesi büyük alkış aldı

-Çocukların yaptıkları ürünler

-Başkan ve müdürün konuşması

-Toplu fotoğraf



( SAMSUN )- Başkan Deveci: “Sıfır Atık, olmazsa olmaz projemiz” SAMSUN



- Atakum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AtaÇocuk Anaokulu iş birliği ile Çevre Haftası kapsamında ‘Sıfır Atık’ farkındalığına dikkat çekmek için atık materyallerden sergi ve defile gerçekleştirildi.

Başkan Deveci, “Sıfır Atık Projesi olmazsa olmaz projemiz. Atıklarımızı kaynakta ayrıştıracağız. Onlardan değer elde edeceğiz” dedi.

Atakum Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AtaÇocuk Anaokulu iş birliği ile Çevre Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çobanlı İskelesi’nde gerçekleşen etkinlikte minikler atık materyallerle hayal güçlerini konuşturdukları bir sergi ve defile gerçekleştirdi. Defilede, atık ürünlerden yapılan elbiseler, astronot kıyafetleri, arabalar, şapkalar büyük alkış aldı. Miniklerin ‘Sıfır Atık’ duyarlılığı mesajı verdiği programa Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat başta olmak üzere çok sayıda yurttaş katıldı.

“Yeni nesille başarıya ulaşıyoruz” Çevre Günü’nün temel mantığının gelecek nesillere çevre bilinci aşılamak ve çevreyi lafla değil fiili olarak korumak için yeni nesiller yetiştirmek olduğunu kaydeden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, “Modernleşen hayatımızın, kentleşmenin genişlemesiyle çevrenin oldukça önem arz ettiği çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarla tamamen başa çıkabilmemiz için çevre bilincinin yüksek seviyede sürdürülebilir ve kullanma koruma dengesi ile sağlanmaktadır. Bunun için de gerek yerel yönetimler gerek bakanlığımız olarak çevreye olumsuz etki yapan her türlü faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü çalışmayı yapmaktayız. Bundan dolayı yerelde bu işi sonuç odaklı yapabilmemiz için buradaki öğrencilerimiz gibi yeni nesillerin sıfır atık kavramıyla yani atığın yerinde dönüştürülmesi, bir başkasının çöp olarak gördüğünü değerli bir malzeme olarak yönetilmesi ile başarıya ulaştığımız kesindir” dedi.

“Atıklar ekonomiye dönüşecek” Çevre konusunda duyarlılık ve farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Doğayı kirlettik. Sizin geleceğinizi karartıyoruz. Bizim yaş grubumuz sizin geleceğinizi karartıyor. O nedenle sizin azminiz, bizim de kendi hatalarını telafi eder çalışmamızla sürdürülebilir sizin de içinde yaşayabileceğiniz huzurlu olabileceğiniz bir çevre hedefliyoruz. Doğa insanla vardır. İnsansız doğa olmaz. Doğayı tahrip eden çevreyi tahrip eden insandır. Bu nedenle doğayı tahrip etmezsek gölleri, ağaçları kurutmayız. Ormanlar yemyeşil olur. Dünyanın en güzel coğrafyası, Anadolu coğrafyası o sizin mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğiniz coğrafi alan olarak kalmalı. Göllerimiz kuruyor, koca denizlerimiz bizim ellerimizle kirleniyor. Bunu ortadan kaldırabilmeliyiz. Çevre Müdürlüğü ile belediyeler bunun için var. Çevre Müdürlüğü’nün en yakın paydaşı belediyeler. Önümüzdeki süreçte ciddi iş birlikleri yapacağız. Sıfır Atık Projesi artık olmazsa olmaz projemiz. Atıklarımızı kaynakta ayrıştıracağız. Onlardan değer elde edeceğiz. Onlardan bir kısmını ekonomiye dönüştüreceğiz; diğerini de kompost olarak tarım ve hayvancılık için kullanacağız. Böylece toprağımızı daha verimli hale dönüştüreceğiz. Ürettiğimiz atıklardan üretime katkı sağlayacak oluşumlar sağlayacağız. Bunları yapabiliriz; geciktik ama yapmalıyız. Bundan sonraki süreçte yapacağız. Siz sevgili çocuklar annelerinize mutfakta kağıtları, plastikleri, cam şişeleri, mutfağın atıklarını ayrı çöp kutularına atmasını tembihleyin ve mutfağın kapısından yapıyor mu yapmıyor mu diye izleyin. Bundan sonraki ödeviniz bu” diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)

