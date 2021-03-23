Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Miniklere suyun önemi anlatıldı

Miniklere suyun önemi anlatıldı

Tiyatro oyunundan farklı açılardan görüntü

Rüzgar Gülü Dans Gösterisi Öğrenciler Tiyatro Oyunu 

-Miniklerden farklı açılardan görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Dünya Su Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.
Anaokulu öğrencileriyle buluşan Büyükşehir DESKİ, miniklere suyu korumanın ve bilinçli kullanmanın önemini anlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Su Günü dolayısıyla Bereketli Anaokulu’nda özel bir etkinlik düzenledi.
Büyükşehir DESKİ'nin yürüttüğü “Minik Minik Ellerim Susuz Büyümez Düşlerim” projesi kapsamında Bereketli Anaokulu’nda suyun önemi ve su tasarrufunu anlatan tiyatro oyunu sergilendi. Öğrencilerden oluşan su ritim grubunun düzenlediği şarkı ve dans gösterisi ile devam eden etkinlikte miniklere balon, rüzgar gülü ve su tasarrufu ile ilgili resim defteri hediye edildi. Bereketli Anaokulu Müdürü Güliz Bilkay, öğrencilere yönelik suyun önemi ve su tasarrufunu anlatan etkinlikler düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement