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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Miniklerden boylarını aşan kardan adam

Miniklerden boylarını aşan kardan adam

Çocuklardan görüntü

Hafta Sonu Kardan Adam Kar Yağışı 

-Kardan adam yapmaları
-Konuşmalar
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Büyükçekmece’de minikler ailelerinin yardımıyla kardan adam yaptı. Miniklerin boyunu aşan kardan adamın yanında poz verdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının hafta sonu etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla devam ediyor. Kar megakenti beyaza bürürken minikler de kar sevinci yaşadı. Büyükçekmece’de kar gören çocuklar, arkadaşları ve aileleri ile birlikte kardan adam yaptı. Miniklerin boyunu aşan kardan adamın yanında poz verdiği anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar ise kar yağışı nedeniyle yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. (HK-
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