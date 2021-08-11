Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Eğitim
Minikler harçlıklarıyla fidan kampanyasına bağışta bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Minikler harçlıklarıyla fidan kampanyasına bağışta bulundu

Minikler harçlıklarıyla fidan kampanyasına bağışta bulundu

çocuklar topla çalışırken detay

Orman Yangınları Futbol Okulu Yangın Öğrenciler Hassasiyet 

-çocuklar antrenman yaparken detay
-çocuklar kumbara ile detay
-çocuklar para atarken detay
-baş antrenörü Abidin Olgun röp

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’da bir futbol okulundaki öğrenciler, orman yangınları dolayısıyla başlatılan fidan dikme kampanyasına destek vermek amacı ile bağışta bulundular. Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da bulunan bir futbol okulundaki öğrenciler kampanya başlattı. ‘Kumbaralar ormana’ kampanyası başlatan futbol okulu öğrencileri, antrenman öncesinde kulübün kuruluş tarihi olan bin 925 lirayı toplamaya başladı.
Kısa sürede toplanan paralar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na fidan dikimi için aktarıldı. Kulübün baş antrenörü Abidin Olgun projenin çocukların önerisi ile başladığını belirterek “Bu proje çocuklarımızın biri önerisi ile başladı.
Ormanın yandığı gören çocuklardan biri gelip ‘hocam biz nasıl yardım yapabiliriz?’ şeklinde sorusu oldu. Sonrasında bunu diğer öğrencilerimize duyurduğumuzda tüm öğrencilerimiz aynı hassasiyeti gösterdi. Çok küçük paralarla 2, 3 ve 5 lira gibi paraları kumbaralara atarak kulübümüzün kuruluş tarihi olan 1925 lira toplanıp yeniden yeşillendirme çalışması amacı ile bakanlığımıza aktarıldı” dedi.
(GKH
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı