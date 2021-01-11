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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Minikler evlerinden İstiklal Marşı'na eşlik etti

- Minikler evlerinden İstiklal Marşı'na eşlik etti

-Öğrencilerin evlerinden eşlik etmeleri

( ANKARA ) ANKARA

Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler 


- Pandemi dolayısıyla okulların uzaktan eğitim yaptığı günlerde ülkedeki tüm okullarda öğretmenler öğrencileri olmadan İstiklal Marşı okudu. Uzaktan eğitim gören öğrencilerde İstiklal Marşı'na evlerinden eşlik etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine ülkedeki tüm okullarda bayrak töreni yapıldı. Pandemi öncesi her pazartesi ve cuma günleri yapılan bayrak töreni bu sefer öğrencilerden uzak bir şekilde gerçekleşti. Öğrencilerde törenlere evlerinden eşlik etti. (BC -
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