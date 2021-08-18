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Minik Zümranur’un babası: “Çocuğumu yediler”
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Minik Zümranur’un babası: “Çocuğumu yediler”

Minik Zümranur’un babası: “Çocuğumu yediler”

Cenazenin çıkışı

Hastane Cenaze Korkuluk Asansör Boşluğu Ağır Yaralı 

-Babanın konuşması
-arşiv

( İSTANBUL ) -- Beylikdüzü’nde hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi memleketine gönderildi- Baba Köksal Şendur: “Bunun arkasında büyük bir çete organizasyonu olduğunu düşünüyorum” İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde bulunduğu asansör boşluğunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden minik Zümranur Şendur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan memleketi Ordu’ya gönderildi. Baba Köksal Şendur, “Şüpheli bir durum var. Terliğin birisi kuyunun içinde diğeri de girdiği yerde bulunuyor. Sonucu bekliyoruz. İçim yanıyor” dedi.
Beylikdüzü’ünde 3 yaşındaki Zümranur Şendur dün akşam saatlerinde kaybolmuş yakınları ve mahallelinin araması üzerinde apartmanın asansörü boşluğunda ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hemen hastaneye kaldırılan minik çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Zümranur’un cenazesi bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Cenazeyi almak için baba Köksal Şendur ve yakınları hazır bulundu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Zümranur’un cenazesi memleketi Ordu Fatsa’ya gönderildi. “İçim yanıyor” Baba Köksal Şendur, çocuğunun kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü ifade ederek, “Bu durumdan şüpheleniyorum. Rastgele olan bir durum değil, kasıtlı bir durum. Bunun arkasında büyük bir çete organizasyonu olduğunu düşünüyorum. Benim çocuğum karanlıkta bile gidemezdi. Nasıl oldu bilmiyorum ama katakulliye getirip çocuğumu yediler. Asansör boşluğu denilen, müteahhitin ilgisizliğinden dolayı korkuluk yapmadığı yere atıldı çocuğum. Oraya geçme şansı yok. 200 metre karanlık bir yer. Şüpheli bir durum var. Terliğin birisi kuyunun içinde diğeri de girdiği yerde bulunuyor. Sonucu bekliyoruz içim yanıyor” dedi.
(AY-YM-
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