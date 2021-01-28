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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Minik Zeynep hiç kesilmeyen saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

Minik Zeynep hiç kesilmeyen saçlarını lösemili çocuklara bağışladı

Zeynep’in aile ile birlikte kuaföre gelmesinden görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Televizyon İlkokul Öğrencisi Ebeveyn Sivil Toplum 

-Saçının taranmasından görüntü
-Kesilen saçlardan görüntü
-Saçlarının kesilmesinden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de yaşayan ilkokul öğrencisi Zeynep Eylül, lösemili çocuklara destek olmak için doğduğu günden itibaren kesilmeyen saçlarını kestirerek destek olmak istedi. Minik Zeynep Eylül’ün bu davranışı gönülleri fethetti.Denizli’de Osman Özgür İlkokulunda eğitim gören 7 yaşındaki Zeynep Eylül Eyiden, televizyon izlerken gördüğü lösemili çocukların saçlarının olmadığını fark etti. Bu durumu anne Pınar ve baba Hakan Eyiden’e soran minik Zeynep Eylül, aldığı cevabın ardından sonraki davranışı gönülleri fethetti. Doğduğu günden bu yana kesilmeyen saçlarını ‘Lösemili çocuklarında saçı olsun’ diyerek kestirerek, kesilen saçları ise lösemili çocuklara göndermek istediğini ailesine söyledi.

Duydukları karşısında şaşkınlığa uğrayan ebeveynler, kızlarının bu duyarlı isteğini geri çevirmeyerek bir bayan kuaföründe kestirdi.. Kuaför, kestiği saçları bağışlanmak üzere hazır hale getirdi. Minik Zeynep Eylül’ün saçı, peruk yapılması ve lösemi hastalarına ulaştırılması için bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.
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