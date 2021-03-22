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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Umay Demirsoy'un annesi tarafından sosyal medyada paylaşılan 'Teşekkür ederim' videosu

( ZONGULDAK )- Küçük Umay'ın teşekkür ederim videosu sosyal medyayı salladı ZONGULDAK

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- Sosyal medya platformunda küçük kız çocuğunun paylaşılan videosu 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Sosyal medya platformu Twitter'da 1 buçuk yaşındaki Umay Demirsoy'un farklı zamanlarda çekilen videolarda 'Teşekkür ederim' dediği anlar 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Annesi Sabriye Demirsoy tarafından kendisine uzatılan krem, tarak, mandalina, emzik ve dondurma sonrasında minik Umay'ın "Teşekkür ederim" demesi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Minik Umay'ın birbirinden tatlı halleri kısa süre içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi. Minik Umay'ın videosunun altına yüzlerce yorum geldi. Videoya izleyiciler, "Dünyanın en güzel teşekkürü", "Harika alıştırılmış anne babasını kutlamak lazım", "Birçok kişi Umay'dan teşekkür etmeyi öğrenmeli", "Bu videodan sonra evlenmeye karar verdim" gibi yüzlerce farklı yorum gönderdi. Umay'ın videosu ayrıca farklı sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan sayfalarda da paylaşıldı. (ABH-OA
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