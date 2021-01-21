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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Minik Rüya’dan buharlanan camlar için slikonlu maske çözümü

Minik Rüya’dan buharlanan camlar için slikonlu maske çözümü

Minik Rüya'nın maske ile uğraşması

Öğretmen Sınıf Öğretmeni 

-detay
-Rüya'nın konuşmaları

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Rüya Yılmaz, anneannesinin maske taktığında gözlüklerinin buharlaşması üzerine bulduğu pratik çözüm ilgi görüyor. Malatya'da 7 yaşındaki Rüya Yılmaz, anneannesinin maske takınca gözlüklerinin buharlaşması üzerine adına "Gözlük maske" ismini verdiği projeyi geliştirdi. Maskelerin burun kısmına denk gelecek şekilde yapıştırılan slikon ile anneannesinin gözlüklerindeki buhar sorununu çözen minik Rüya, bu yöntem ile maskenin burunda yol açtığı kızarıklıkların da önüne geçti. "Maskemi takarım, sağlığıma bakarım" sloganı ile hazırladığı ve ismine gözlük maskesi ismini verdiği projeyi de öğretmeni ile paylaşan Rüya, gözlük maske projesinin sınıf öğretmeni ile de paylaşan Rüya, yöntemin sağlık yönünden araştırılmasını istedi. Rüya, korona virüse karşı herkesin maske kuralına da mutlaka uyulmasını istedi.
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