Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Minik öğrencilerden jandarmaya anlamlı ziyaret

- Minik öğrencilerden jandarmaya anlamlı ziyaret

ögrencilerin ziyareti

Jandarma Öğretmenler Öğretmen Dedektör Köpek Öğrenciler 

-öğrencilere etkinlik düzenlenmesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - Minik öğrencilerden, jandarmaya anlamlı ziyaret ELAZIĞ

- Elazığ'da ilk ve anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı, detektör köpeklerin gösterisini izleyip, araçlarda anons yaptı. Jandarmanın 182’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Fırat Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ın misafir ettiği öğrenciler için program düzenlendi.
Programda öğrenciler, jandarma araçlarına binerek anons yaptı, dedektör köpeklerin gösterisini izledi. Kompozisyon ve şiirlerle birlikte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan öğrenciler neşeli bir gün geçirdi. İlkokul öğrencilerinden Aras Toprak Kaya tarafından hazırlanan “Jandarma” konulu resim ise Albay Yıldız’a hediye edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Yıldız, onlara çeşitli hediyeler verdi. (CK-HİV-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement