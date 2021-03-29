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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi

Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi

- minik öğrencilerin sloganları işaret dili ile anlatması

( YOZGAT ) -Minik öğrencilerden işaret diliyle pandemi eğitimi-Yozgat’ta 1'nci sınıf öğrencileri korona virüsü ile mücadele kapsamında hazırladıkları sloganları işaret diliyle anlattılar YOZGAT

İşaret Dili Baros Öğrenciler 


- Yozgat’ta 1'nci sınıf öğrencileri korona virüsü ile mücadele kapsamında hazırladıkları sloganları işaret diliyle anlattılar. Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi’nde 1’nci sınıf öğrencileri farklı bir projeye imza attı. Sarıkaya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keyifli Okul Atölyem Projesi ve e Twinning’in destekleriyle minik öğrenciler korona virüsle mücadele kapsamında ‘İşaret Diliyle Pandemi Kuralları’ adlı video hazırladı. Video Sarıkaya Barbaros İlkokulu Öğretmenlerinden Yasemin Köksal ve Abdullah Düğer önderliğinde hazırlandı. Hazırlanan videoda “Maskeli Kahramanlarız Virüsten hiç korkmayız, Mesafe varsa aranda Virüs senden uzakta, Yıka elini sabunla suyla veda et Koronaya, Maske Takmak zorunluluk değil sorumluluktur, Hijyen dostu olanlar hep sağlıklı yaşarlar” ifadeleri işaret dili ile anlatıldı. (DK-GF-Y)
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