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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Minik öğrenciler yüzme öğreniyor

Minik öğrenciler yüzme öğreniyor

-Çocuklar yüzme

Yüzme Yüzme Havuzu Öğrenciler 

--Yüzme kursu detay

( SİVAS ) SİVAS

- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Sivas’ta çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Taha Akgül olimpik yüzme havuzunda pandemi kurallarına uygun şekilde ve gerekli hijyen şartları sağlanarak, yüzme bilmeyen, öğrenmek isteyen herkese yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Alanında uzman antrenörler gözetiminde Cebeci İlköğretim Okulu, Şeyh Şamil İlköğretim Okulu, Vali Aydın Güçlü İlköğretim Okulu, Lütfü Fikret Tuncer İlköğretim Okulu, Danışment İlköğretim Okulu, Vali Reşit Paşa İlköğretim Okulu’nda bulunan çocuklar yüzme öğreniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yıl boyunca devam edecek olan bu projede hedeflerinin Sivas’ta yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması olduğu dile getirildi.

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