Minik öğrenciler sabrı, değerler minyatürleriyle ortaya koydu

-Sabır açıklamalı minyatürlerin detayı

-Öğretmen ile röportaj

-Minik öğrenci ile röportaj

-Vali Aydoğdu ile röportaj

-Stanttan görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da Valilik tarafından 0-6 yaş gurubu çocuklara yönelik okullarda başlatılan “Karakter Eğitimi” kapsamında “Sabır” konulu bir eğitim alan çocukla aldıkları eğitimi öğretmenleriyle birlikte minyatür sergisine dönüştürdü. Aksaray Valiliği tarafından 0-6 yaş gurubu çocuklara yönelik okullarda "Karakter Eğitimi" kapsamında "Sabır" konulu eğitim başlatıldı. Eğitim kapsamında öğrenciler öğretmenleriyle birlikte aldıkları eğitimi minyatür sergisine dönüştürdü. Bir tavuğun yumurtlama dönemindeki sabırdan Peygamber Efendimizin sabrına kadar birçok alanda ilginç ve dikkat çekici çalışmalara imza minik öğrencilerin standı sergide ilgi odağı oldu. Vali Ferit Ünal Anaokulu Öğretmeni Leman Akyüz’den eğitim alarak çalışmaları öğretmenleri ile birlikte yapan minik öğrenciler sabrın ne olduğunu da çok iyi anladıklarını söyledi.



Çalışma ile ilgili bilgiler veren Anaokulu Öğretmeni Leman Akyüz, “Sabır, soyut gibi görünen bir kavramdır ama biz bunu somut bir şekilde çocuklar ile birlikte yaptığımız karakter eğitimi kapsamında değerlerle vermeye çalıştık. Çanakkale’nin cephesindeki sabırdan, şairin sabrından, peygamber efendimizin sabrından, diş fırçalarken gösterile sabırdan, bir annenin 9 ay boyunca bebeğini bekleme sabrından, Bir tohumun büyümesi için beklenen sabırdan, Yunus Emre’nin sabrından bu şekilde görsel etkinliklerle sabrı vermeye çalıştık. Çocuklara bunlarla ilgili eğitim verdik. Velilere bilgilendirici akışlar gönderdik. Broşürler hazırladık bu değerlerle ilgili. Çocuklarla da aktif bir şekilde katılarak yüz yüze eğitimle bu etkinliklerimizi hazırladık” dedi.

“Karakter eğitimini tüm çocuklarımıza eylemsel olarak göstermeliyiz” Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise, "Peygamberin sabrı, Kurtuluş Savaşı’ndaki sabır, Çanakkale Zaferi’ndeki sabır ve her alanda başarının altında, her mücadelenin altında sabrın nasıl gösterildiğini öğretmenimiz öğrencilerimizle beraber minyatürler yaparak tüm öğrencilerimize göstermiş. Biz bundan çok etkilendik. Bizim için önemli olan şu; Biz hep saygılı, merhametli, dürüst, adaletli, vatansever olmalıyız, bayrağımızı sevmeliyiz teorik olarak diyoruz ama bunu yaşamsal olarak hayat tarzımızda nasıl uygulayacağız ve nasıl yapacağız bunları 4-6 yaş aileden başlayarak bütün çocuklarımıza eylemsel olarak göstermemiz gerekiyor. Bu stantta gördüğünüz gibi bütün öğretmenlerimiz bu karakter eğitimindeki değerleri çocuklarımıza eylemsel olarak gösterdi. Bunu görmekten de biz mutluluk duyduk. Pandemi sürecinde biraz yüz yüze eğitim eksikliğimiz vardı. İnşallah gelecek yıl da bunu bütün anaokullarımıza yayacağız ve yüz yüze eğitimde çok daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Şeymanur Çoşar, “Sabırla çiçekleri büyüttüğümü öğrendim. Tohumların büyümesini sabırla beklememiz lazımmış bunu öğrendim. Sabır çok önemli bir şeymiş biz bu eğitimde sabrı öğrendik” diye konuştu.



