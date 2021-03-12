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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Minik öğrenciler İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu

Minik öğrenciler İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu

Miniklerin işaret diliyle İstiklal Marşı okuması

( MUĞLA ) MUĞLA

Sosyal Medya İşaret Dili Kullar Öğrenciler İstiklal 


- Milas’ta eğitim öğretim alanında faaliyetlerini sürdüren bir anaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'mız işaret dili ile okundu. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100’üncü yılı dolayısıyla Milas’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Okulların ve kurumların düzenlediği etkinliklere sosyal mesafe kuralı nedeniyle sınırlı sayıda kişi alınınca programlar sosyal medyadan da yayınlandı. Milas’ta bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler hazırladıkları programda İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100’üncü yılı dolayısıyla işaret diliyle istiklal marşımızı okudular. Sosyal Medya'dan da yayınlanan program yoğun ilgi gördü.
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