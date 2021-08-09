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Minik Mustafa'dan yangın bölesindeki çocuklara anlamlı hediye
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Minik Mustafa'dan yangın bölesindeki çocuklara anlamlı hediye

Minik Mustafa'dan yangın bölesindeki çocuklara anlamlı hediye

Tokat'ın Erbaa ilçesinde toplanan yardım malzemeleri

Televizyon İtfaiye Aracı Yardım Kampanyası Yardım Malzemesi Orman Yangını 

-Küçük çocuğun annesi ile birlikte Manavgat'a gönderilmek üzere oyuncak ve çizdiği resmi getirmesi
-Görevlilere teslim etmesi
-Minik Mustafa ile röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan minik Mustafa, yangın bölgesindeki çocuklara çizdiği resimle birlikte oyuncak gönderdi. Erbaa Belediyesi, Manavgat’ta orman yangınından etkilenenler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya ile elektrikli ev aletleri, soğutucu, kıyafet gibi birçok yardım malzemesi toplandı. İlçede yaşayan Hakime ve Hamza Çiçek çiftinin çocukları 5 yaşındaki Mustafa yaşanan felaketten etkilenerek yardım kampanyasına destek oldu. Mustafa içinde itfaiye aracı da bulunan oyuncaklar, şekerlerle yaptığı resmin bulunduğu poşeti annesi ile birlikte belediyeye getirdi. Belediye ekipleri tarafından oyuncak ve resim Manavgat’a gönderilmek üzere teslim alındı. Orman yangınlarını televizyondan gören oğlunun çok üzüldüğünü belirten anne Hakime Çiçek, "Akşamdan başladı hazırlıklarını yapmaya. İnsanları öyle evsiz, barksız görünce çok üzüldü. Duygusal bir çocuk. Rabbim bu tür felaketleri yaşatmasın hiç kimseye" dedi.
Kampanya kapsamında toplanan yardımlar yarın yangın bölgesine ulaştırılmak üzere bölgeye gönderileceği bildirildi.
(Nİ-
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