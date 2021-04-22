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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Minik Milli Eğitim Müdürü'nden Temizlik Maske ve Mesafe çağrısı

Minik Milli Eğitim Müdürü'nden Temizlik Maske ve Mesafe çağrısı

Minik öğrenci ile Milli Eğitim Müdüründen detay

Kullar Yüz Yüze 

-Öğrencinin Milli Eğitim Müdürünün makamına geçmesi
-Öğrencinin açıklamaları
-Mili Eğitim müdürünün tablet hediye etmesi

( ERZURUM )-“Kurallara uyarsanız okullarda yüz yüze eğitime başlarız” ERZURUM

- Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını 4. sınıf öğrencisi İdil Duru Kalçık’a devretti. Minik Müdür Kılçık, eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için vatandaşlara çağrı yaptı “Temizlik maske ve mesafe kurallarına uyarsanız Okulumuza yeniden başlayabiliriz” dedi.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törende kendisini ziyaret eden Celal Akın İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İdil Duru Kalçık’ı makamında ağırlayan milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kalçık’a tablet hediye etti. Milli Eğitim Müdürlüğü makamında açıklamalarda bulunan makamını 4. sınıf öğrencisi İdil Duru Kalçık, “Bir an önce yüz yüze eğitime geçmek için herkesten destek bekliyoruz. Temizlik maske ve mesafe kurallarına uyarsak okulumuzda yeniden eğitim ve öğretime başlayabiliriz” diye konuştu.

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