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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Minik kuzu sırtındaki yükten kurtuldu

- Minik kuzu sırtındaki yükten kurtuldu

KUZU SAHİBİ TARAFINDAN VETERİNER HEKİME GETİRİLMESİ

Toparlar Gesi Hayvancılık Ameliyat Hayvan 

-KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN KUZU SAHİBİ YAŞAR DÖNMEZ
-VETERİNER HEKİM MAKSUT ÜREKİL'İN KONUŞMASI
-BAŞARILI GEÇEN AMELİYAT SONRASI DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da birkaç gün önce dünyaya gelen minik kuzunun sırtında bulunan su torbasına benzeyen parça ameliyat ile alındı. Iğdır'a 21 kilometre uzaklıkta bulunan Bulakbaşı Köyünde hayvancılık ile uğraşan Yaşar Dönmez'e ait koyunun doğurduğu kuzu, görenleri hayrete düşürdü. “Sağlıklı dünyaya gelen kuzunun sırtındaki parça ameliyatla alındı” Konu ile ilgili açıklama yapan kuzu sahibi Yaşar Dönmez, yıllardır hayvancılık yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Dönmez, “Bu kuzumuz iki gün önce doğdu. Doğduktan sonra sırtında bir parça olduğunu fark edince veteriner hekimi aradık. Veteriner ile konuştuktan sonra kuzuyu kliniğe getirmemizi söyledi.

Kuzuyu gören veteriner, ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Yıllardır hayvan besiciliği ile uğraşıyorum ama böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum” dedi.
Iğdır merkezde veteriner hekim olan Maksut Ürekil ise, “Hayvan sahibi bizi arayarak hayvanın sırtında bir kitle olduğunu anlattı. Biz de kendisine görmeden bir şey yapamayız dedik. Daha sonra hayvanı bize getirdiğinde anormal durum olduğunu gördük ve ufak bir operasyon yapmamız gerektiğini kendisine söyledik. Yapacağımız operasyonun yaklaşık 30 dakika süreceğini hayvan sahibine belirttik ve kendisi de kabul etti” ifadelerini kullandı. Kuzuyu ameliyat ettiklerini ve ameliyatın ise başarılı geçtiğini belirten Ürekil, "Operasyonumuz başarılı bir şekilde geçti. Minik kuzunun sırtında bulunan fazlalığı aldık. Kuzu, bir hafta pansuman ve kontrollerinin yapılmasının ardından kendini toparlar ve sağlığına kavuşur. Önceden kuzunun koşmasında ve dengesinde sıkıntı oluyordu. Ameliyat sonrası kuzu tamamen rahatladı ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecek” şeklinde konuştu Başarılı geçen ameliyat sonrası hayvan sahibi Yaşar Dönmez, bakımını yapmak üzere kuzuyu evine götürdü. (ET-)
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