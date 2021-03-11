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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Minik kalpleri, yürekleri ısıttı

Minik kalpleri, yürekleri ısıttı

Köpek ve yavrularından detay

Yavru Köpek Sokak Köpeği Köpek Yavru Köpekler Hayvan 

-Çocuklar ile röp.
-Çocukların köpeği beslemesi
-Köpeklerin çocuklar tarafından alınan sütü içmesi

( ORDU -ÖZEL)- Ordu’nun Kumru ilçesinde 2 çocuk, yeni yavruları bulunan sokak köpeğini besleyerek, onların bakımını yapıyor ORDU

- Ordu’nun Kumru ilçesinde yaşayan 2 çocuk, yeni doğum yapan bir anne köpeği ile yavrularını sürt ile besleyerek, onların bakımlarını yapıyor.Kumru ilçesi Demircili Mahallesi’nde iki gün önce yavrulayan sokak köpeğini gören 10 yaşındaki Muhammet Emir Evin ile 8 yaşındaki arkadaşı Arda Yaylak, durumu ailelerine bildirdi. Soğuk havada, hayvanların üşümemesi için kuru bir alan ayarlayan çocuklar, durumu ailelerine de bildirerek, yavruların ve annenin beslenmesi için süt lamalarını istedi. 2 gündür anne köpeği ve yavrularını süt ile besleyerek, bakımlarını yapan çocukları görenler ise duygulandı.Köpeklerin üşümemesi ve kuru alana taşıdıklarını ve onları süt ile beslediklerini söyleyen çocuklar, yavru köpeklerin soğuk havadan etkilendiklerini ifade ettiler.Hayvanların sağlıklı bir alana taşınmaları için yetkililere bilgi verildiği öğrenildi.
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