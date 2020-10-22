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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Minik İlayda'nın elini devlet tuttu

Minik İlayda'nın elini devlet tuttu

Hava ambulansının gelmesi

Gıda Zehirlenmesi Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Uttu 

-Minik İlayda'nın alınarak ambulansa bindirilmesi ve hastaneye götürülmesi
-İlayda'nın yoğun bakım ünitesine alınması

( KAYSERİ -ÖZEL)- Hava ambulansı ile Hatay'dan Kayseri'ye getirilen İlayda, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı KAYSERİ

- Gıda zehirlenmesi nedeniyle Hatay'da yatırıldığı hastanede entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç, hava ambulansı ile Kayseri'ye getirilerek tedavi altına alındı.Hatay'da özel bir hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç'ın imdadına devlet yetişti. Hatay'dan hava ambulansı ile alınarak Kayseri'ye getirilen minik İlayda, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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