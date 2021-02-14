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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Minik ikizlerin kapı açma numarası şoke etti

Minik ikizlerin kapı açma numarası şoke etti

ikizlerden görüntü

Ders Çalış 

-kapıyı açmaları
-annelerinin konuşması
-detaylar

( İZMİR )- İkizlerin ailesi, bu yöntemin zararlı olabileceği endişesiyle çareyi kapı önlerine yastık koymakta buldu İZMİR

- Erzincan’da yaşayan 1,5 yaşındaki ikizlerin kapıyı açmak için uyguladıkları yöntem şaşırttı. İkizlerden biri yere yatarken, diğeri de onun üzerine çıkıp kapıyı açıyor. O anları kaydeden ikizlerin ailesi, çocukların bu yönteminin sağlık açısından zararlı olabileceğini ve bu yüzden endişelendiklerini belirtti.
1,5 yaşındaki ikizlerin kapıyı açmak için uyguladıkları yöntem şoke etti. İkizlerden Aslıhan Yeniçeri yere boylu boyunca yatarken, Metehan Yeniçeri de ikizinin üzerine çıkarak kapı kolunu çevirip kapıyı açıyor. İkizlerin ailesi, çocuklarının bu yöntemle kapıyı açma anlarını cep telefonları ile kaydederken, durumun sağlık açısından zararlı olabileceğini ve bu yüzden endişelendiklerini dile getirdi. Anne Burcu Yeniçeri, “İkizlerin ağabeyleri Süleyman, ders çalışmak için odasının kapısını kapatıyordu, sonra kapı açılıp içeri ikizler giriyordu. Nasıl olduğunu anlamıyorduk. Bir gün Süleyman, ‘Metehan Aslıhan’ın üzerine basarak kapıyı açıyor’ dedi.
Kapıları bu şekilde açıyorlarmış. Ben de bir gün kapının diğer tarafından video çektim. Metehan Aslıhan’ın üzerine çıkıp kapıyı açtı. Şoke oldum. Kapıların önüne yastıklar koydum ki bir daha Metehan Aslıhan’ın üzerine çıkmasın diye. Bu durumun tehlikeli olduğunu biliyorum. Umarım bu yastıkların faydası olur” dedi.

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