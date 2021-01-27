Minik Hayaller Mağazası hasta çocuklara umut oldu

-Çocuk mağazasından görüntü

-Destek verilen çocuklardan görüntü

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( VAN ) - VAN



- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde “Hasta Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında açılan “Minik Hayaller Çocuk Mağazası” hasta çocuklara umut oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde açılan “Minik Hayaller Çocuk Mağazası”, bölge illerinden gelen çocuklara ve ailelerine umut oluyor. 0-18 yaş arası çocukların kitap, giyim, oyuncak çocuk bakım ürünleri, battaniye ihtiyacının karşılandığı mağaza, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, projenin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevi sırasında sağlık çalışanlarının katkılarıyla hayata geçirdiklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından ödül aldıklarını belirterek, “Minik Hayaller Çocuk Mağazası, hastanemizde yatmakta olan çocuk hastalarımızın bütün bakım ve giyim ürünlerini karşılamak için kurulmuş bir bağış mağazasıdır. Ülkemizin ilk bağış mağazasıdır. Ülkemizde birçok hastanede örnek uygulama olarak uygulanan çocuk bağış mağazasını, bu yıl da yöneticiliğini yapmış olduğum Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezimizde de faaliyete geçirdik. Bu hastane mağazasının amacı, öncelikle sağlık çalışanlarıyla vatandaşlarımız arasında bir gönül köprüsü kurmak. Bölgemizin de sosyokültürel yapısı itibarıyla çocuk hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak olarak hedeflendi” dedi.

Bölge illerden gelen hasta çocukların tüm ihtiyacının karşılandığını kaydeden İliklerden, “Van ve bölge illerinde özellikle üniversite hastanelerinde sevkli gelen ağırlıkla çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde uzun süre yatan çocuk hastalarımızın bakım ürünlerini, giysi, kıyafet, kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Daha önce 2017 yılında açılan minik hayaller çocuk mağazamız şu ana kadar 4 bine yakın çocuk hastamızın 17 bin parça ihtiyacını karşılamış oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’nde açmış olduğumuz mağazamıza ülkemizin birçok yerinden bağış almaktayız ve bu durum bizi daha çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.

(MSA-Y)



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