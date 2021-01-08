Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi eğlendi

Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi eğlendi

Kepçede dönmeleri

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Rekor İş Makinesi 


- Bursa’nın İznik ilçesinde hafriyat malzemeleri satan bir iş adamı, 5 yaşındaki minik Hamza’nın dönme dolap arzusuna karşılık verdi. 210 kiloluk iş adamı ve minik hamza’nın kepçe üzerindeki dönme görüntüsü sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. İznik’te hafriyat işi ile uğraşan Ali Koçlu, akrabası olan 5 yaşındaki Hamza Savaş’ın dönme dolap isteğini kıramadı. Bir zeytin bahçesinde buluşan Hamza ve iş adamı Koçlu, kepçeye oturarak dakikalarca döndü. 210 kilo olan Ali Koçlu ve minik Hamza’nın görüntüleri sosyal medyada rekor kırdı. (MB-AÇ-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı