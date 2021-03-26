Minik eller fidanları toprakla buluşturdu



- Kuşadası Belediyesi tarafından 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında gelecek nesillere yeşilin ve ormanın önemini öğretmek amacıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler fıstık çamı fidanlarını toprakla buluşturdu. Çınarköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine Villa Kreş ve Gündüz Bakımevi ana sınıfı öğrencileri katıldı.

Etkinlikte, 25 öğrenci Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce temin edilen 35 fıstık çamı fidanını öğretmenleri eşliğinde toprağa dikti. Öğrenciler daha sonra isimlerini taşıyan fidanlara can suyu verdi. Etkinlik sonunda öğrenciler ve öğretmenler hep bir ağızdan ‘Ormanlar Yurdumda’ şarkısını söyledi.



“Ağaç Yaşken Eğilir” Amaçlarının öğrencilere küçük yaşta doğa sevgisini aşılamak olduğunu belirten Villa Kreş ve Gündüz Bakımevi kurucusu Bahar Kundtmann, “Ağaç yaşken eğilir mantığı ile bu programa katıldık. Kuşadası Belediyesi’ne böylesine anlamlı ve güzel bir etkinliği düzenlediği için öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.





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