Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Minik eller fidan dikti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Minik eller fidan dikti

Minik eller fidan dikti

Çocukların fidan dikiminden detay

Orman Yangınları Sosyal Tesis Yangın Aşı Öğrenciler 

-Resim yapmalarından detay

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Binevler sosyal tesisinde eğitim gören öğrenciler orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan dikerek, doğa fotoğrafı çizdiler. Yanan orman yangınlarına kayıtsız kalmayan Şahinbey Belediyesi daha önce 27 bin fidan bağışının yanı sıra Osmaniye ve Mavgattaki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları içinde sulama aracı göndermişti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca yangında evleri ve malları zarar gören vatandaşlara 10 milyon TL’ye kadar destek verileceği müjdesini vermişti. Şimdide Binevler Sosyal Tesisinde eğitim gören çocuklar fidan dikip doğa resimleri çizdi. Binevler Sosyal Tesisi ’ne gelen öğrenci velileri çocuklarının böyle duyarlı ve faydalı bir çalışma içerisinde olmalarından dolayı memnun olduklarını belirterek, “Son günlerde ülkemizde çıkan orman yangınları hepimizi çok üzdü. Binevler Sosyal Tesisinde eğitim gören çocuklarımıza doğa ve orman sevgisi en iyi şekilde aşılanıyor. Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla da doğa resmi çizip fidan diktiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
(SD-SD-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı