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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Minik Elif'le ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Minik Elif'le ilgili Bakan Koca'dan açıklama

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( İZMİR ) -- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok" İZMİR

İlk Müdahale 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında 65 saat kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in bilincinin açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı olmadığını duyurdu. Doğanlar Apartmanı’ndan 65 saat sonra sağ kurtarılan Elif Perinçek, mutfakta üzerine düşen sandalye sayesinde hayata tutunmuştu. Sürekli vazoyla yere vurarak ses çıkartan anne Seher Değerli Perinçek, enkaz altında 4 çocuğunu bir araya getirmiş fakat Elif’e yetişememişti. Annesi ve kardeşlerinin sağ olarak kurtarıldığı enkazdan, 65 saat sonra da Minik Elif sağ olarak çıkarıldı. Depremin simge isimlerinden biri olan Elif Perinçek, enkaz alanında yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Elif'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." dedi.
(CA-ÖA-
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