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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Minik çocuk istedi, polis kapısına götürdü

Minik çocuk istedi, polis kapısına götürdü

Minik Resul’a akülü araba götürülüşünden görüntü

Polis Akülü Araba Polis Ekipleri 

-Minik Resul’ün akülü arabaya binmesinden görüntü
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt kent merkezinde ‘155 Polis İmdat’ hattını arayan Resul Açar akülü araç isteğinde bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen akülü araba polis ekipleri tarafından Resul’a ulaştırıldı. Minik Resul’ün talebini yerine getiren Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, temin ettikleri aracı minik Resul’e yaşadığı mahalleye götürerek, konutunda kendisine hediye etti. Kendisine sürpriz yapılan ve evlerinin önünde arabayı görünce sevinen Minik Resul, akülü aracına binerek büyük bir sevinç yaşadı. Minik resul ve ailesi emniyet ekiplerine teşekkür etti.
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