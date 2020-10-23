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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Minik çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Minik çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Hastanedeki çocuk

Efes Küçük Çocuk İtfaiyeciler 

-Parmaktaki boruyu çıkartmaya çalışan ekipler
-Çocuğun ağlamaları
-Yüzüğün çıkartılması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da parmağı demir boruya sıkışan küçük çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu. Demir boru, doktor nezaretinde kesilerek çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan 3 yaşındaki Mahmut Uca, evde oyun oynarken bulduğu demir boruyu parmağına taktı. Parmağı demir boruya sıkışan küçük çocuk, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Doktorlar, demir boruyu çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden itfaiyeciler, boruyu keserek çıkarttı. Gözyaşları içerisinde borunun çıkartılmasını bekleyen küçük çocuk, borudan kurtulduktan sonra rahat bir nefes aldı.
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