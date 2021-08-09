Minik Betül engelli maaşını yangın bölgesine bağışladı

-betül dal açıklama (Cep telefonu görüntüsü)



( MUĞLA ) -- Muğla’da yanan ormanların tekrar yeşermesi için başlatılan kampanyaya 11 yaşındaki engelli Betül Dağ, devletten aldığı maaşı ormanların tekrar yeşermesi için yangın bölgesine bağışladı. MUĞLA



- 4 ay önce yürüyebilmesi için Muğla Valiliği koordinesinde yardım kampanyası başlatılan 11 yaşındaki yürüme engelli Betül Dal, devletin sağladığı imkanlarla ayağa kalkarken, aldığı engelli maaşını Muğla’da yanan ormanlara bağışladı. 29 Temmuz’da başlayan ve tüm Muğla’yı alevlere hapseden orman yangınına Türkiye’nin dört bir köşesinden maddi ve manevi yardım yağıyor. Yiyecek, içecek, giyecek, barınma gibi yardımların yanında orman yangınlarında kullanılmak üzere nakdi yardımlar da devam ediyor. Denizli Pamukkale ilçesi kırsal Küçükdere Mahallesi’nde oturan, tedavisinin ilk bölümü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlanan 11 yaşındaki Betül Dal, mahalle muhtarlığının Muğla’daki yangınlar için yardım topladığını duyunca devletten aldığı engelli maaşını Muğla’daki orman yangınlarının sarılması için bağışladı. Küçükdere Mahallesi sakinleri de 4 kamyon yem, saman, yonca, bir kamyon kıyafet ve gıda yardımı ile Marmaris’e gelerek yardımları koordinasyon merkezine teslim ettiler. Devletten aldığı engelli maaşını orman yangınlarına bağışlayan 11 yaşındaki Betül Dal, “Çıkan yangınlara çok üzüldüm. Kavaklıdere, Bodrum, Marmaris, Milas, Menteşe dualarım sizinle. Ben bu ayki maaşımı Pamukkale’nin Küçükdere köyünün yardım konvoyu ile birlikte size gönderiyorum. Geçmiş olsun Muğla, geçmiş olsun Türkiye” dedi.

(BT-Y)

