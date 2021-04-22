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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde

Minik arkeologlar Zeugma Mozaik Müzesi'nde

Ziyaretten görüntü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Arkeoloji Öğrenciler 


- Gaziantep Çaykuyu Köyü İlkokulu öğrencileri Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı.İlk kez bir müze görmenin heyecanını yaşayan çocuklar Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan çocuk oyun alanında, görseller eşliğinde müze içerisinde geçen bir masalı dinledi.Sonrasında müzeyi gezen öğrenciler sordukları sorulara müze ve arkeoloji hakkında ayrıntılı bilgiler edindiler.Çocuklara, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı “Biri Arkeolog mu dedi?” adlı hikaye kitabı da hediye edildi.Okuma etkinliğinin de düzenlendiği gezide çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde keyifli, neşeli ve eğlenceli bir gün geçirdiler.
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