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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

Minibüsüyle sokağı savaş alanına çevirip kaçtı

-Kaza yerinden genel görüntü

Bild Sparta Direksiyon Irak 

--Minibüs görüntü
--Hasar gören araçlardan detaylar
--Otomobil sahibi röportaj
--Aracın çekiciye yüklenmesi

( ISPARTA )- Park halindeki 4 araca çarpan sürücü minibüsü bırakıp kayıplara karıştı- Gürültüyü duyan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler- Polis alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı ISPARTA

- Isparta’da alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi 203. Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 32 ABC 431 plakalı minibüs, cadde üzerinde park halindeki 4 otomobile çarptı. Minibüs, araçlara çarptıktan sonra yolun sağ tarafında bulunan boş araziye çıkarak, durabildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri manzarayı gördüklerinde şaşkına döndüler. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciler yardımıyla caddeden kaldırıldı. Otomobili hasar gören vatandaşlar kazayı görmediklerini belirterek, “Araçlarımız park halindeydi. Sese istinaden herkes geldi. Minibüs sürücüsü de kaçmış” dediler. Polis, alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. (ASA-
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