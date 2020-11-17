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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı

Minibüsün tıra çarptığı kazada can pazarı

Kaza sonrası kurtarma görüntüleri

Acil Servis Polis Jandarma Kırmızı Işık 112 Acil Servis 

-Hurdaya dönen araç

( SAMSUN )- Kazada minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. SAMSUN

- Samsun'da ışıklarda duran tıra arkadan çarpan minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazazede itfaiye ekiplerinin aracı kesmesiyle kurtarıldı. Olay, Samsun'un Terme ilçesi Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen yabancı uyruklu TS-061-T dorse ve AR-002-DA çekici plakalı tıra, aynı istikamette seyir eden İhsan Öz idaresindeki 35 AN 5336 plakalı minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü İhsan Öz'ün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olayın, 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme İstasyonu ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldıktan sonra 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra karayolu trafiğe tekrar açıldı. (İCÇ-SLH
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