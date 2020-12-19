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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Minibüsün çarptığı tay telef oldu

Minibüsün çarptığı tay telef oldu

yol kenarındaki telef olan tayın görüntüsü

( BATMAN ) BATMAN

Jandarma Araç Plakası 


- Batman’ın Gercüş ilçesinde aniden yolan çıkan tay, seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu telef oldu. Henüz şoförün ismi ve araç plakası öğrenilemeyen minibüs akşam saatlerinde Gercüş Kırkat Göleti yolunda seyir halindeyken aniden yola çıkan taya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan tay telef oldu. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, minibüste hasar oluştu. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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