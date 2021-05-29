Minibüsün çarptığı İsveçli kadın öldü

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( ANTALYA -TEKRAR) ANTALYA



- Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 60 yaşındaki İsveçli kadın olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, saat 16.00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde D. Ü.E.’nin idaresindeki Antalya plakalı minibüs, elektrikli bisikletle yolun karşına geçmek isteyen İsveç vatandaşı Dijana Konakovic’e (60) çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Konakovic yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Konakovic’in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na konuldu. Kaza sonrası sürücü D.Ü.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

