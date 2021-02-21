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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Minibüste kömür faciası: 3 ölü

Minibüste kömür faciası: 3 ölü

olay yerindeki kalabalık

Karbonmonoksit Kömür Sobası Cenaze Aracı Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-jandarma ekipleri
-ambulans
-cenaze aracı
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da kamp faciası: 3 ölü- Baraj kenarında kamp yapan 3 kişi, araçta yaktıkları kömür sobasından zehirlenerek hayatını kaybetti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını kamp yaparak geçirmek isteyen biri çocuk 3 kişi, minibüsün içerisinde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Buğdayhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa’da yaşayan Mustafa Kılınç (47) ile iddiaya göre dini nikahlı eşi Hayriye Albers (50) ve 12 yaşındaki kız çocuğu Kamuran İ., hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Atatürk Barajı kıyısında kamp yaparak geçirmek istedi. Dün gece üşüyen şahıslar, minibüsün içerisinde kömür sobası yakarak uyudu. Ertesi gün bölgeye giden vatandaşlar, aracın içerisindekilerin hareketsiz bir şekilde yattığını fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri araçtakilere müdahale etti. Yapılan incelemede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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