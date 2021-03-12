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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-sağlık ekipleri
-kaza yapan minibüslerden görüntü
-detay

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde iki yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan-Tatvan karayolunun Güzeldere bölgesinde meydana geldi. 34 YG 8209 ve 13 J 1021 plakalı iki yolcu minibüsü yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tatvan’daki hastanelere sevk edildi.
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