Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

araçtan görüntü

İlk Müdahale Jandarma Şili Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-ambulans ve jandarmadan görüntü
-olay yeri
-genel ve detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Habipler-Pirinççi Yolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişilik aileden 2'si yaralanırken araçta ağır hasar oluştu. Kaza bugün 18:00’da Habipler - Pirinççi Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre Y.E yönetimindeki 34 LC 8478 plakalı otomobil ile 34 DZK 624 plakalı minibüs keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabilen otomobilde bulunan 4 kişiden sürücü Y. E ile eşi S.E yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı kadın ve kocasının yardımına koştu. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifte yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın gerçekleştiği yolda jandarma ekipleri çalışma yaptı. (BT-HK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement