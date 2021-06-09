Minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Habipler-Pirinççi Yolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişilik aileden 2'si yaralanırken araçta ağır hasar oluştu. Kaza bugün 18:00’da Habipler - Pirinççi Köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre Y.E yönetimindeki 34 LC 8478 plakalı otomobil ile 34 DZK 624 plakalı minibüs keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabilen otomobilde bulunan 4 kişiden sürücü Y. E ile eşi S.E yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı kadın ve kocasının yardımına koştu. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çifte yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın gerçekleştiği yolda jandarma ekipleri çalışma yaptı. (BT-HK-

