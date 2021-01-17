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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı

Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı

gençlerin minibüse kar topu atıp kaçmaları

Sosyal Medya Minibüs Şoförü Hedef Tahtası Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-kardan adam ile poz veren polisler

( BURSA )-Kar toplarıyla minibüsü hedef alan gençler sert kayaya çarptı BURSA

- Bursa’da seyir halindeki minibüse kar topu atan bir grup, minibüs şoförünün geri manevra yapması üzerine çil yavrusu gibi dağıldı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Görüntüler, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kaydedildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle soluğu sokakta alan bir grup genç, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüsü ellerindeki kar toplarıyla hedef tahtasına çevirdi. Kar toplarının aracına isabet etmesi üzerine duran ve geri manevra yapan sürücüyü gören gençler, adete çil yavrusu gibi dağılarak gözden kayboldu. Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Öte yandan Özlüce Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında bulunan bir kardan adam ile fotoğraf çekilince ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis ekiplerinin eğlenceli görüntüleri, sosyal medyada çokça paylaşıldı.
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