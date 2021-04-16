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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Minibüs şoförü korona virüs kurallarını hiçe saydı

Minibüs şoförü korona virüs kurallarını hiçe saydı

Minibüsten sarkan bir kişinin görünmesi

Minibüs Şoförü İkitelli Kamera Cep Telefonu 

-Seyir halinde olması
-Detay

( İSTANBUL )- Tıka basa dolu olan minibüsün kapından sarkarak yolculuk yaptılar- Korona virüs kurallarını hiçe saydı kapasitesinin üzerinde yolcu aldı İSTANBUL

- Başakşehir’de yolcu taşıyan bir minibüs, korona virüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık şekilde bir yolcuların dışarı sarkarak ilerlediği minibüsteki tehlikeli anlar ise kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir İkitelli yan yolda yaşandı. Korona virüs önlemlerine aldırış etmeyen minibüs şoförü, kapasitenin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık bir şekilde yolunda devam eden minibüsteki yolcular, adeta aşağı sarktı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapasitenin üzerinde yolcu aldığı ve kapısının açık bir şekilde yoluna devam ettiği görüldü.

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