Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Minibüs şoförü günlük gelirini İzmirli depremzedelere gönderecek - BİLECİK

Minibüs şoförü günlük gelirini İzmirli depremzedelere gönderecek - BİLECİK

- Şehir içi servisinden dolaşırken görüntü - Bağışta bulunan yolculardan görüntü - Servis şoförü Hüseyin Kandemir ile röportaj Bilecik li minibüs şoförünün bir günlük geliri İzmir'deki depremzedelereBİLECİK (AA) - Bilecik 'te yaşayan Hüseyin Kandemir, minibüsünün bir günlük kazancını İzmir depreminden etkilenenlere göndereceğini duyurdu.Denetimli özel halk minibüsü sahibi Kandemir, şehir içi hattında çalışan minibüsüne "Aracın bugünkü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanacaktır." dövizi astı.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kandemir, İzmir depremine çok üzüldüğünü söyledi.

Elinden geleni yapmak istediğini belirten Kandemir, şöyle konuştu:"Bir nebzede olsun yardımda bulunmak amacıyla bugünkü aracımın tüm kazancını İzmir'deki depremzedelere bağışlamaya karar verdim. Aracın bugünkü geliri İzmir'deki depremzedelere bağışlanacaktır diye bir yazı yazdım vatandaşlarımızın da çok büyük katkıları oldu, hepsinden Allah razı olsun."Minibüse binenlerden Semiha Ulusoy, "Çok güzel bir uygulama, benim de katkım olsun isterim. Verdiğim ücretin üstü kalsın, ben de böyle destek olayım." dedi.

Minibüs Şoförü Depremzede Kazancı Deprem Şehir İçi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı