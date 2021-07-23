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Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

Minibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Jandarma Direksiyon Sel 

-Yaralıların çıkartılması
-Hastaneye gelen yaralılar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Nemrut Dağı’nı ziyaret eden aile dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Kaza, Nemrut Yolu Kayadibi yakanlarında meydana geldi. Mehmet selim Akbulat yönetiminde ki 46 ABH 820 plakalı Ford marka minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak şarampole yuvarlanan minibüs içerisinde buluna yaralılar sıkıştı. Görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaralıları çıkartmak için seferber oldu. Kazada Ayten Akbulat, Abdulhakim Akbulat (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Cemal Akbulat, Mehmet Selim Akbulat, Selma Akbulat, Halime Akbulat, Burak Akbulat minibüsten çıkartılarak Kahta ve Adıyaman’da ki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kaza yapan minibüste bulunan kişilerin Nemrut Dağı’nı ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda kaza ylaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (HT-SD-
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