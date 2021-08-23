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Minibüs otobanda alevlere teslim oldu
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Minibüs otobanda alevlere teslim oldu

Minibüs otobanda alevlere teslim oldu

- Görüntü: Yanan minibüs cep telefonu kamerası görüntüsü

Kamera Bursa Cep Telefonu Emniyet Şeridi 

-Görüntüler bursa ftp klasörüne atılacak

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa otobanında yol kenarında dumanlar çıkmaya başlayan minibüs kısa sürede alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Bursa otobanında meydana geldi. İddiaya göre aracından dumanlar çıkmaya başlayan araç sürücüsü aracını emniyet şeridine yanaştırdı. Sürücünün aracından indiği gibi minibüs alevlere teslim oldu. O anlar ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (HG-
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