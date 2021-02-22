Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

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( BOLU ) BOLU



- Bolu D100 Karayolu üzerinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında D100 Karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Musa Uçar yönetimindeki 14 ET 730 plakalı minibüs, Mehmet Dayı idaresindeki Seat marka 14 KN 826 plakalı otomobille Kartalkaya kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjde bulunan yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Dayı ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. (FC-GY-



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