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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı

Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı

Ambulansın gelişi

Trafik Kazası 

-Yaralıların ambulansa taşınması
-Kazaya karışan araçlardan detay
-Yaralının konuşmaları
-Yol bakım işçisinin kazayı anlatması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da minibüs ile Karayolları yol bakım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolu 14. kilometrede meydana geldi. Kazada, ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü ve 3 yol bakım işçisi yaralandı. Ekiplerin kazayla alakalı çalışmaları devam ediyor.
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