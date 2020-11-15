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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

olay yeri detay

Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Ticari Araç Polis Ekipleri Şehir İçi 

-araçlar detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki 23 M 0196 plakalı Volkswagen marka şehir içi yolcu minibüsü ile 23 HE 240 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis olay yerinde inceleme yaptı.
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