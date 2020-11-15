Minibüs devrildi: 2 yaralı - İSTANBUL

- Kaza yapan araçtan görüntü - Polis ekiplerinden görüntü - Kaza yapan araçtan yola savrulan eşyalar İstanbul 'da minibüs devrildi: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Başakşehir bölümünde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BM 627 plakalı minibüs, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde devrildi.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Minibüsten çıkarılan iki yaralı sağlık personelinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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