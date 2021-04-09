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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Mimar Sinan kabri başında anıldı

Mimar Sinan kabri başında anıldı

Kabir ziyaretinden görüntüler

Anma Etkinliği 

-Dua edilirken görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mimar Sinan’ı anma etkinliğine katıldı İSTANBUL

- Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vurarak 50 yıl boyunca ‘mimarbaşı’ olarak görev yapan Mimar Sinan, kabri başında anıldı.Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem dönemine eserleriyle damga vuran, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 50 yıl boyunca ‘mimarbaşı’ olarak görev yapan Mimar Sinan, 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü’nde 'Kalfalık eserim' dediği Süleymaniye Camii yanında bulunan kabri başında anıldı. Cuma namazı kılındıktan sonra düzenlenen anma etkinliğinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve vatandaşlar eşlik etti. İstanbul İl Müftüsü M. Emin Maşalı da Mimar Sinan'ın kabri başında dualar etti.
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